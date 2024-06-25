نشاط بمناسبة عيد الاب لهيئة كولكو مونتريال...!

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بمناسبة عيد الأب أقامت مسؤولة لجنة النشاطات في هيئة كولكو مونتريال _التيار الوطني الحر السيدة غيتا عون لقاء و ترويقة في مطعم Le Pain Sajj Express في مدينة لاڤال ظهر الاحد ٢٣ حزيران و ذلك بحضور مسؤول لجنة الشباب والتعبئة في كولكو كندا السيد فادي القسيس،

منسق هيئة كولكو مونتريال السيد أنطوان مناسا و عدد كبير من أعضاء الهيئة مع عائلاتهم .

و قد عايد المنسق الآباء بعيدهم و خاصة الرئيس المؤسس الجنرال ميشال عون بي الكل و رئيس الحزب النائب جبران باسيل . و كان حضور لافت للسيد جوزيف عيد نائب منسق قطاع الانتشار السيد نديم جرداق الذي كان متواجداً بزيارة عمل في مونتريال .