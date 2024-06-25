هيئة كولكو مونتريال لبت دعوة كاهن رعية مار يوحنا المعمدان للمشاركة بالذبيحة الالهية في مدينة لاڤال بمناسبة عيد شفيعها .

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لبت هيئة كولكو مونتريال-التيار الوطني الحر دعوة كاهن رعية مار يوحنا المعمدان للروم الأورثوذكس الأب إيلي توما للمشاركة بالذبيحة الالهية في مدينة لاڤال بمناسبة عيد شفيعها .

شارك مسؤول لجنة الشباب والتعبئة في كولكو كندا السيد فادي القسيس وترأس الوفد منسق الهيئة السيد أنطوان مناسا ممثلاً بنائبة المنسق السيدة باسكال غزالي، الهيئة التنفيذية و عدد كبير من الرفاق .

ترأس الذبيحة الإلهية خادم الرعية الاب توما متحدثاً عن معنى العيد الذي يتقاطع مع العيد الوطني لمقاطعة كيبيك .

وبعد القداس هنأ الوفد المشارك أبناء الرعية بالعيد و تشارك الجميع طعام الغذاء في صالة الكنيسة .