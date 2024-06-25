الحرارة تلامس الـ40 درحة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسيمة وتلامس الـ 40 درجة ، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة خصوصا على السواحل الشمالية مما يزيد من الشعور بالحر.

وجاء في النشرة ما يلي:

الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مصدرها العراق وشبه الجزيرة العربية، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء لتلامس في البقاع ال 40 درجة، وتستمر حتى يوم السبت حيث تنحسر تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، ونسبة رطوبة مرتفعة خصوصا على السواحل الشمالية، مما يزيد الشعور بالحر .

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسيمة وتلامس ال 40 درجة ، و تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة خصوصا على السواحل الشمالية مما يزيد من الشعور بالحر.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة ،والتي هي أعلى من معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا ابتداء من بعد الظهر وتبقى الرطوبة مرتفعة، مما يزيد من الشعور بالحر .