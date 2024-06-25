تجمع البلدات الحدودية المسيحية بحث مع باسيل تداعيات الإستهداف الإسرائيلي والأضرار الإقتصادية

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زار اعضاء اللجنة المنبثقة عن تجمع البلديات المسيحية، والتي تضم بلديات رميش، علما الشعب، عين ابل، راشيا الفخار، في المنطقة الحدودية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والتي تأتي في إطار الجولة التي تقوم بها اللجنة على المرجعيات السياسية.

وجرى خلال الزيارة عرض الاوضاع العامة في المنطقة والظروف التي تواجهها المنطقة الحدودية عموما، والبلدات المسيحية على وجه الخصوص لا سيما فيما يتعلق بإستهداف المنازل والاحراج والبساتين وكروم الزيتون من قبل العدو الاسرائيلي، وتم التداول في سبل دعم مراكز الدفاع المدني المتواجدة هناك.

كذلك جرى خلال اللقاء عرض مفصل للاضرار الاقتصادية غير المباشرة ولا سيما منها التي أصابت القطاع التربوي وقد تم الاتفاق على متابعة الاجتماعات والتطورات المتعلقة بالوضع في الجنوب وتبعاتها.

بدوره شدد النائب باسيل على أهمية التضامن والوحدة الوطنية في هذه الظروف العصيبة.