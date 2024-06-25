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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 25 حزيران 2024

25
JUNE
2024
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
توقفت سفارات غربية وعربية أمام ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موقفه من طلب المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين حول فرضية انسحاب حزب الله إلى مسافة كيلومترات من الحدود، وجواب بري بطلب انسحاب مماثل لجيش الاحتلال بعيداً عن الحدود. وعلّق أحد الدبلوماسيين بالقول يبدو أن هذا ما سوف يكون التفاوض حوله عند نهاية الحرب: توازن الابتعاد عن الجبهة شرط لأي اتفاق.

 


خفايا
لفت انتباه العديد من الخبراء العسكريين ما ورد في كلام رئيس أركان الجيوش الأميركية حول فرضيّة الحرب بين جيش الاحتلال والمقاومة في لبنان لجهة التعقيدات التي تحول دون تقديم مساندة أميركية فعالة لجيش الاحتلال كتلك التي قدمت خلال الرد الإيراني، انطلاقاً من أن قدرات حزب الله تشابه القدرات الإيرانية، لكن انتشار القوات الأميركية البعيد قياساً بقرب حزب الله من الجغرافيا التي تتجمّع فيها أهداف استراتيجية للكيان يجعل فرصة تقديم الإسناد صعبة وغير فعّالة.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
بدأت «مافيا المياه» وضع اليد على مياه بيروت وجبل لبنان، لإستخدامها عبر «السترنات» للمحظوظين أو بيعها في السوق السوداء؟

 

غمز
بدأ حوار صامت بين حزب يميني وتيار مرشح رئاسي بخصومة مع الحزب، على خلفية موقف وصف «بالإيجابي» للمرشح.

 

همس
وصف دبلوماسي مطَّلع رفضَ مرجع كبير لقاءَ دبلوماسية أوروبية بأنه يشكل اعتراضاً على أدائها ضد حرب غزة ولبنان.

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