عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 حزيران 2024

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الأخبار: أميركا - إسرائيل: تحدّي الخروج من المأزق

طبول الحرب لا تُقرع في واشنطن

هل ينجو لبنان من «اللائحة الرمادية»؟







الجمهورية: الجهود الدولية تعزز الحل السياسي

إستهداف المطار وقوع في المحظور



اللواء: لبنان يربح معركة المطار.. وبرّي يكشف ما دار مع هوكشتاين



النهار: أوروبا تلتحق بأميركا لتجنيب لبنان الحرب

البناء: بوريل: نتنياهو يرفض مبادرة بايدن… وبراون: لا نستطيع المساعدة بوجه حزب الله برّي: طالبت هوكشتاين بتوازن الانسحاب عن الحدود… و«أمل» في الطليعة للمواجهة حمية فتح مستودعات المطار للدبلوماسيين والإعلام… ونحو الادعاء على «التلغراف»

الديار: لبنان يربح جولة في الحرب النفسيّة... والمواجهة الشاملة غير حتميّة؟

تعويل أميركي على إعلان «إسرائيل النصر في غزة» لوقف النار جنوباً

القوى الأمنيّة تلاحق مُروّجي الشائعات...



?l'orient le jour: Armes du Hezbollah à l’aéroport : que se cache-t-il derrière l’article du « Telegraph »



بعض عناوين الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: واشنطن تحضّ وزير الدفاع الإسرائيلي على تجنّب التصعيد في لبنان

طالبت بمزيد من الإجراءات لحماية العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة

الأنباء الكويتية: «مراوحة» تطيل الحرب وتحوّلها إلى استنزاف وبارولين يحث على الحلول والتلاقي: الرئيس للوطن لا لطائفة

الوطن السورية: العدو يبلغ الولايات المتحدة بـ«مرحلة جديدة» في غزة: ستؤثر على جميع الجبهات! … تصعيد إسرائيلي متواصل على لبنان وتحذيرات من اشتعال المنطقة