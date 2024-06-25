عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 حزيران 2024

الأخبار: أميركا - إسرائيل: تحدّي الخروج من المأزق
طبول الحرب لا تُقرع في واشنطن
هل ينجو لبنان من «اللائحة الرمادية»؟
الجمهورية: الجهود الدولية تعزز الحل السياسي
إستهداف المطار وقوع في المحظور
اللواء: لبنان يربح معركة المطار.. وبرّي يكشف ما دار مع هوكشتاين
النهار: أوروبا تلتحق بأميركا لتجنيب لبنان الحرب
البناء: بوريل: نتنياهو يرفض مبادرة بايدن… وبراون: لا نستطيع المساعدة بوجه حزب الله برّي: طالبت هوكشتاين بتوازن الانسحاب عن الحدود… و«أمل» في الطليعة للمواجهة حمية فتح مستودعات المطار للدبلوماسيين والإعلام… ونحو الادعاء على «التلغراف»
الديار: لبنان يربح جولة في الحرب النفسيّة... والمواجهة الشاملة غير حتميّة؟
تعويل أميركي على إعلان «إسرائيل النصر في غزة» لوقف النار جنوباً
القوى الأمنيّة تلاحق مُروّجي الشائعات...
?l'orient le jour: Armes du Hezbollah à l’aéroport : que se cache-t-il derrière l’article du « Telegraph »
بعض عناوين الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن تحضّ وزير الدفاع الإسرائيلي على تجنّب التصعيد في لبنان
طالبت بمزيد من الإجراءات لحماية العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة
الأنباء الكويتية: «مراوحة» تطيل الحرب وتحوّلها إلى استنزاف وبارولين يحث على الحلول والتلاقي: الرئيس للوطن لا لطائفة
الوطن السورية: العدو يبلغ الولايات المتحدة بـ«مرحلة جديدة» في غزة: ستؤثر على جميع الجبهات! … تصعيد إسرائيلي متواصل على لبنان وتحذيرات من اشتعال المنطقة