تصعيد "إسرائيلي" متواصل على لبنان... "الحشد": إذا استمرت واشنطن بدعمها للكيان هاجم لبنان فلتعلم أنها جعلت كل مصالحها في المنطقة محل استهداف

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الوطن السورية:اشتعال سياسي وإعلامي وميداني تشهده المنطقة مع مواصلة حرب الإبادة الإسرائيلية وإصرار تل أبيب المتسلحة بدعم واشنطن على المضي في حربها التي لم تتمكن فيها من تحقيق أي نتائج، سوى تدمير غزة وقتل نحو 37600 مدني فلسطيني حتى الآن.

وبعد تمهيد إعلامي بدأته صحيفة «تلغراف» البريطانية أول أمس، استكملت التصريحات السياسية الصادرة عن مسؤولي الكيان الإسرائيلي حالة التصعيد المستمرة نحو لبنان، ونقل إعلامه عن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الأخير أبلغ المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكسشتاين، بأن الانتقال إلى ما سماه «مرحلة جديدة» في حرب غزة سيؤثر على جميع الجبهات، وأن تل أبيب مستعدة عسكرياً وسياسياً للخطوة.

من جهة ثانية اعتبر القيادي في حركة «حماس» خليل الحية أنه في حال وسع الاحتلال حربه لتشمل لبنان فسيفتح على نفسه ناراً كبيرة وقال: «توسيع الحرب قد ينهي دولة الاحتلال والمشروع الصهيوني بالكامل، فجبهة الشمال متشابكة والاحتلال سيدخل عبرها ساحة أخرى تختلف عن ساحة غزة».

وأضاف: «نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب للتغطية على إخفاقه خلال 9 أشهر.. المنطقة مشتعلة وفتح الاحتلال جبهات جديدة سيزيدها اشتعالاً وخطراً عليه».

بدوره حذر الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي من مغبة التصعيد وقال: «إذا استمرت واشنطن بدعمها للكيان وهاجم لبنان وحزب اللـه فلتعلم أنها جعلت كل مصالحها في المنطقة والعراق محل استهداف».

في الأثناء بردت التصريحات الأميركية على لسان سفيرها لدى تل أبيب الأجواء التصعيدية في المنطقة وقال السفير الأميركي في تصريحات له مساء أمس: إن حل التوترات مع حزب الله أقرب مما يُعتقد لكن التهدئة في غزة ضرورية لكي يحدث ذلك.