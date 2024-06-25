الأنباء الكويتية: استهداف المطار يبقى واردا... وقوة الردع وحدها تحمي لبنان وتجعل "إسرائيل" تقف على رجل ونصف رجل

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الأنباء الكويتية: يبقى لبنان على محطة الانتظار، ضمن حرب استنزاف طويلة تشمل جنوبه ومناطق أخرى، مع ما يرافقها من مخاطر محدقة لجهة اتساعها في أي لحظة إقليمية حساسة.

وفي الشأن الداخلي أيضا، تستمر وتيرة الحياة في البلاد وكأن شيئا غير طبيعي لم يحصل، وازدحام شديد في مطار بيروت الدولي، دون الأخذ بحملات جديدة - قديمة تستهدفه، ولو انها جاءت هذه المرة عبر صحيفة بريطانية (التلغراف)، تبين انها استندت إلى مصادر محلية، بينها نائب في البرلمان اللبناني منضوي إلى كتلة على خصومة مع «حزب الله».

وعلق مسؤول أمني رسمي رفيع لـ «الأنباء» بالقول: «ان استهداف المطار وغيره من منشآت حيوية يبقى واردا في حال قرار إسرائيل توسيع الحرب، وهذا غير مرتبط باتهامات تسوق ضد المطار أو منشآت أخرى».

في حين قال مصدر ممانع لـ «الأنباء»: «قوة الردع وحدها تحمي لبنان، وتجعل إسرائيل تقف على رجل ونصف رجل..».