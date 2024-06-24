living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ مواجهة التهديدات والإفتراءات بحق لبنان تشغل اللبنانيين وجولة إعلامية – ديبلوماسية في المطار

24
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد البلبلة الكبيرة التي أثارتها افتراءات "التلغراف" حول مطار بيروت، أتى الرد اللبناني اليوم بتنظيم جولة إعلامية دبلوماسية للسفراء والإعلاميين في المطار، بمشاركة وزراء الأشغال والسياحة والخارجية والإعلام، ما شكل رسالة لبنانية واضحة للمجتمع الدولي حول واقع المطار. وقد عاد وزير الأشغال علي حمية وأكد التعاطي اللبناني القانوني مع "التلغراف" ومقاضاتها لنشرها افتراءات بحق لبنان.
ومن جهته شدد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أن المطار آمن وان هذه الشائعات تندرج ضمن محاولات اسرائيل لتبرير اعتداءاتها على لبنان، في حين لفت وزير الإعلام زياد المكاري إلى أن المطار مرفق عام يعني جميع اللبنانيين وهو صورة لبنان ونحن على أبواب صيف واعد للاغتراب لذلك فإن نيات مقال "التلغراف" واضحة جداً". وأكد أن "لا يُمكن أن يُخزّن حزب الله صواريخ في مكان يدخل إليه سفراء العالم فهناك سخافة واضحة في المقال، ولكن نخشى أن يؤثّر الأمر سلباً على الموسم وعلى حياة اللبنانيين، مؤكداً ان ما نشر "يندرج ضمن سياق الحرب النفسية".

وميدانياً، تواصلت الغارات الإسرائيلية التي طالت بالمسيرات سلسلة جبال لبنان الشرقية قرب جنتا والنبي شيت، في حين رد حزب الله بمواصلة قصف القواعد والمقرات القيادية ومنها قاعدة ميرون الإستراتيجية.
وعلى خط مواز التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، آموس هوكشتاين، وتطرق الطرفان إلى الوضع الحدودي والسعي الإسرائيلي لإعادة مستوطني الشمال إلى منازلهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   