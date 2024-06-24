قوى الأمن تعمّم صورة مطلوب للاشتباه بقيامه بجرائم سرقة

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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المطلوب: م. ن. (مجهول باقي الهوية) للاشتباه بقيامه بجرائم سرقة.



لذلك، حذّرت هذه المديرية العامة المواطنين من الوقوع ضحية عمليات احتيالية مماثلة. وطلبت من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين:810170-01 أو810171-01، للإدلاء بما لديهم، علماً بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقاً للقانون.