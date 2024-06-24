مواضيع هامة ناقشتها لجتة البيئة... وهذا ما كشفه أبي رميا!

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النائب سيمون ابي رميا بعد لجنة البيئة النيابية:

موضوعان تمت مناقشتهما في اجتماع اللجنة النيابية للبيئة وضع منشآت طرابلس والزهراني والمواد الخطرة الموجودة فيها حيث طمأننا وزير الطاقة ان هناك مناقصة وصلت الى خواتيمها وتم تأهيل شركتين متمنيا على رئيس هيئة الشراء العام جان العلية ان يعطي الجواب النهائي في ما خص المناقصات للبدء بالعمل لترحيل النفايات.

وموضوع معمل الزوق الذي سأتابعه ضمن لجنة البيئة ومع نواب المنطقة وسنعقد لقاء بحضور مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك للتوصل الى حلول عملية حول المواد الموجودة في المعمل لنرى ان كانت قابلة للاستعمال لاحقا او يجب تلفها او ترحيلها ان تعذر تلفها واستدراج عروض للغاية.