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حكم لصالح خزينة الدولة اللبنانية وتحصيل وزارتي العدل والطاقة ١.٤ مليون دولار

24
JUNE
2024
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يسر وزارتي العدل والطاقة والمياه ان تعلنا عن صدور قرار تحكيمي لمصلحة الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا لدى وزارة العدل، بالدعوى التحكيمية المقامة ضدها أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، من قبل شركة AVAX.

فبتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٤، صدر قرار عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) قضى برد مطالب شركة Avax كافة بوجه الدولة اللبنانية والتي كانت تفوق مبلغًا قدره 417 مليون يورو (340,924,000 يورو عطل وضرر+ فوائد تفوق ال77 مليون يورو)،وبتكليفها تسديد مبلغ قدره / 1.4/ مليون دولار أميركي لصالح الدولة لقاء المصاريف التحكيمية التي تكبدتها هذه الأخيرة.
وللتذكير، فإن الدعوى تتعلق بإنشاء معمل دير عمار 2 وفقا للعقد الموقع بين الدولة والشركة اليونانية Avax في العام 2013؛ إلا أن الشركة أوقفت عملها في العام 2014. وأقامت الدعوى التحكيمية في العام 2016، حيث أدلت الشركة بأن الدولة اللبنانية، وبالأخص وزارتي الطاقة والمياه، والمالية، قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وبمعاهدة تشجيع الاستثمار الموقعة بين الدولتين اللبنانية واليونانية.
في الوقائع:
ردت المحكمة كافة ادلاءات الشركة المستدعية، مؤكدة على عدم مخالفة الدولة اللبنانية لالتزاماتها؛ اي انها اخذت بالدفوع المدلى بها من قبل الفريق اللبناني، وخلصت الى تضمين الشركة المستدعية الرسوم والمصاريف الاتعاب كافة . وهذا انجاز.
يسجّل الوزيران لمكتب المحاماة الفرنسي Bredin Prat الجهود الاستثنائية والمهنية العالية في الوصول الى هذه النتيجة كما ينوهان بعمل هيئة القضايا وفريق عملها بالخصوص المذكور.

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