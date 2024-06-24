ذهب ليتسلّم جثة نجله... فتم توقيفه!

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كشفت صحيفة الأخبار أنه "أعطى أحد القضاة إشارة بتوقيف عامل سوري يعمل في منتجع بعدما توجّه إلى مخفر السعديات لتسلّم جثة ابنه (4 سنوات) الذي توفي غرقاً أثناء عمله في المنتجع، وذلك بذريعة دخوله إلى لبنان خلسة وعدم حيازته إقامة شرعيّة. وبعد سلسلة اتصالات للطلب من القاضي تغيير إشارته، سُمح للموقوف بحضور مراسم دفن ابنه مخفوراً وبمواكبة القوى الأمنية، قبل أن يتبيّن ليلاً أنّه يملك إقامة شرعيّة، لكنها بحاجة إلى التجديد، ولم يصرّح عنها بفعل الصدمة، ما دفع بالعسكريين إلى إعادة الاتصال بالقاضي الذي أخلى سبيله على أن يقوم بتسوية وضعه القانوني خلال شهر".