"تليغراف": تقريرنا متوازن ومصادرنا شرعية

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أكد محرر الشؤون الدفاعية في التليغراف، أن "التقرير الذي نشرناه حول تخزين حزب الله للأسلحة في مطار بيروت تضمن تصريحات لعاملين في مطار بيروت، وهم عبّروا لنا عن مخاوفهم من تخزين الأسلحة".



كما قال في حديث لـ"الحدث": "موظفون في المطار كانوا يخشون من استهداف المطار بسبب تخزين الأسلحة، وتقريرنا كان متوازنا وموضوعيا حول مطار بيروت كما أن مصادرنا كانت شرعية".



وأشار المحرر إلى، أن "حزب الله لديه سجل طويل في استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكري".





وأكد، "من واجبنا نشر التقارير الدقيقة والمتوازنة".



ولفت المحرر إلى، "لا دراية لي بأي قضية قانونية رفعت ضد الصحيفة".