اليكم جديد خطة الضمان الاجتماعي لرفع التغطية الاستشفائية

اشار رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية بلال عبدالله، بعد اجتماع اللجنة، الى اننا "ناقشنا خطة الصندوق للضمان الاجتماعي لرفع التغطية الاستشفائية التي بادر فيها الضمان وادارة الضمان برعاية وزارة العمل، وهذه خطوة جدا ايجابية بهذا الظرف الدقيق، وربما هي خطوة مرحلية الى حين ايجاد حل جذري للمشكلة المالية في البلد، ولكن من شأن هذه الخطوة ان تخفف من اعباء المواطنين استكمالا لما بداته وزارة الصحة".
بدوره، لفت مدير عام الضمان محمد كركي، الى انها "كانت مناسبة اليوم لنناقش مع النواب بالاضافة الى النقابات باوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما يعملان الضمان بدا مسيرك اعادة الثقة بمؤسسة الضمان لجهة التقديمات فهو يجبي اشتراكات من اصحاب العمل وهناك مساهمة من الدولة وكل ما يدخل الى الصندوق الضمان الاجتماعي يعكسه على تقديمات الناس وما يدخل الى الضمان لا يشكل الا عشرين بالمئة مما كان ينفق سابقا هو يركز على الامور الاساسية المهم وما بدأ تنفيذه هي المبالغ الجراحية المقطوعة الضمان الاجتماعي سيساهم بها بنسبة تسعين بالمئة يعني المواطن يدفع عشرة بالمائة"