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رئيس عصابات سرقة وسلب دراجات آلية بقوة السلاح في قبضة شعبة المعلومات

24
JUNE
2024
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بعد أن أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بتاريخ سابق بعض أفراد عصابة تنشط بعمليات سلب دراجات آلية بقوّة السّلاح على طريق المطار، واصلت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لتحديد هوية الرأس المدبّر للعصابة المذكورة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته ويدعى:
م. ك. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)، وهو مطلوب بالعديد من مذكرات التوقيف وبلاغات بحث وتحرٍّ بجرائم قتل، سلب، تشكيل عصابة، وإطلاق نار.

وبتاريخ 31-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات شعبة المعلومات من تنفيذ عملية نوعية وخاطفة في محلة بعلبك، أوقفته خلالها.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترؤُّسه عصابات تنفّذ عمليات سرقة وسلب دراجات آلية بقوّة السلاح، وأنه كان يزوّد أفرادها بالأسلحة الحربيّة لتنفيذها، ومن ثم يشتري منهم الدراجات المسروقة والمسلوبة ويبيعها في محلة بريتال لأحد الأشخاص. 

وأضاف أنه قام بنقل عشرات الدراجات المسروقة من منطقة الضاحية إلى بريتال، واعترف بتعاطي المخدّرات.

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