حمية من المطار: انتقلنا من الخروقات الجوية إلى حرب نفسية

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أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، الى انه "تمّ إطلاع السفراء الذين زاروا المطار على آلية العمل المُعتمدة هناك خصوصاً على صعيد عمليات النقل والتصدير الملتزمة بكافة المعايير الدولية".



وأضاف خلال يمؤتمر صحافي في المطار في ختام الجولة الميدانية، "لقد زار السفراء لـ"سور المطار" للإطلاع على كافة الإجراءات الأمنية المتخذة هناك".



وأكد حمية، ان "تقرير صحيفة "تلغراف" هو تشويه لسمعة مطار بيروت وسنتقدم بدعوى قانونية ضدها لأنها عملت على إستهداف لبنان ككل معنوياً وليس فقط المطار".

وذكّر، ان "الجيش الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية كما أنه يحلق أيضاً فوق مطار بيروت الدولي وهذه الإنتهاكات مستمرة".



وأردف حمية، "انتقلنا من الخروقات الجوية الإسرائيلية إلى حرب نفسية عبر مقالات مزيفة".