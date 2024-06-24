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لبنان متقدّم في مؤشّر التحوّل في الطاقة

24
JUNE
2024
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حلّ لبنان في المرتبة 85 في العالم وفي المرتبة 8 في المنطقة في مؤشّر الجاهزيّة للتحوّل في الطاقة للعام 2024 بنتيجة 52.0.
 
أصدر المنتدى الإقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسّسة «أكسنتور» نسخة العام 2024 من مؤشّر الجاهزيّة للتحوّل في الطاقة «تشجيع التحوّل الفعّال في الطاقة»، والذي يهدف إلى قياس أداء أنظمة الطاقة والجاهزيّة للتحوّل في الطاقة في 120 بلداً حول العالم. وقد علّق التقرير بأنّ متوسّط النتيجة العالميّة لمؤشّر الجاهزيّة للتحوّل في الطاقة قد بلغت أعلى مستوى لها، حيث أنّ 107 دول من أصل 120 بلداً قد شهدوا تحسّناً في نتائجهم. إلاّ أنّ التقرير أشار إلى أنّ وتيرة التحسّن هذه قد تباطأت خلال السنوات الثلاث الأخيرة جرّاء التقلّبات الإقتصاديّة وتصاعد التوتّرات الجيوسياسيّة والتغيّرات التكنولوجيّة. يُقسَّم مؤشّر الجاهزيّة للتحوّل في الطاقة إلى مؤشّرين ثانويّين ألا وهما «أداء نظام الطاقة» (تثقيل 60%) و»الجاهزيّة للتحوّل» (تثقيل 40%).
 
ويقسّم مؤشّر نظام الطاقة أيضاً إلى 3 عوامل (المساواة والأمن والإستدامة) في حين أنّ مؤشّر الجاهزيّة للتحوّل يقسّم إلى 5 عوامل (النظام والإلتزام السياسي، والبنى التحتيّة، والتعليم، ورأس المال البشري، والإبتكار، والتمويل والإستثمارات).
 
أمّا لناحية التصنيف، فقد احتلّت السويد المرتبة الأولى في مؤشّر الجاهزيّة للتحوّل في الطاقة للعام 2024 بنتيجة 78.4 مسجّلةً نتيجة 79.4 في أداء نظام الطاقة و76.8 في الجاهزيّة للتحوّل. وقد أتت الدنمارك في المرتبة الثانية بنتيجة 75.2 (نتيجة 72.0 في أداء نظام الطاقة و80.1 في الجاهزيّة للتحوّل) تبعتها كلّ من فنلندا بنتيجة 74.5 (نتيجة 70.7 في أداء نظام الطاقة و80.1 في الجاهزيّة للتحوّل) وسويسرا بنتيجة 73.4 (نتيجة 76.2 في أداء نظام الطاقة و69.1 في الجاهزيّة للتحوّل) وفرنسا بنتيجة 71.1 (نتيجة 74.7 في أداء نظام الطاقة و65.6 في الجاهزيّة للتحوّل).
 
إقليميّاً، حلّت قطر في المرتبة الأولى وفي المرتبة الـ50 عالميّاً بنتيجة 57.3 (نتيجة 60.1 في أداء نظام الطاقة و53.1 في الجاهزيّة للتحوّل) متبوعةً من الإمارات العربيّة المتّحدة التي إحتلّت المرتبة الـ52 عالميّاً بنتيجة 57.0 (نتيجة 62.4 في أداء نظام الطاقة و48.8 في الجاهزيّة للتحوّل) والمملكة العربيّة السعوديّة التي إحتلّت المرتبة ال58 عالميّاً بنتيجة 55.9 (نتيجة 62.8 في أداء نظام الطاقة و45.4 في الجاهزيّة للتحوّل). محليّاً، أتى لبنان في المرتبة 85 في العالم وفي المرتبة 8 في المنطقة بنتيجة 52.0، مسجّلاً تحسّناً ملحوظاً عن أرقام العام 2023، حيث كان قد إحتلّ المركز الـ112 عالميّاً والـ12 إقليميّاً بنتيجة 45.2.
 
وبالفعل، فقد أشار التقرير إلى أنّ لبنان قد برز من بين البلدان التي سجّلت أكبر تحسّنٍ خلال الخمسة أعوام المنصرمة. بالتفاصيل، سجّل لبنان نتيجة 56.9 في أداء نظام الطاقة و44.6 في جاهزيّة التحوّل في مؤشّر العام 2024، مقارنةً مع نتيجة 50.1 لناحية أداء نظام الطاقة و37.9 لناحية الجاهزيّة للتحوّل في مؤشّر العام 2023.
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