تحريض خطير على مطار بيروت..!

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تحريض جديد تعرّض له لبنان ومطار رفيق الحريري الدولي يوم أمس الأحد، من خلال تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، زعمت خلاله أن "حزب الله" يهرّب السلاح من المطار ويخزّنه في أقبيته، وفق ما نقل عن عمّال في المطار، علماً أنها ليست المرّة الأولى التي يتم نشر أخبار مشابهة.

هذا التقرير استدعى رداً من وزير الأشغال والنقل علي حمية، الذي فنّد "المغالطات"، وقال إن عمّال المطار ليسوا معنيين بفحص الصناديق للتأكد من وجود سلاح فيها أم لا، بل جهازي الجمارك وأمن المطار، ثم أن مطار بيروت خاضع لرقابة دولية، وبالتالي لا انتهاكات حاصلة في هذا السياق.