وزيرة خارجية ألمانيا إلى لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في إطار الحراك الدولي للجم الخيارات العسكرية، تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في الأيام المقبلة جولة في المنطقة تشمل لبنان، هي الثانية منذ ان بدأ العدوان على غزة وجنوب لبنان مطلع تشرين الأول العام الماضي.

وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» ان بيربوك تحمل في جولتها على اسرائيل والاردن ولبنان، وربما السعودية ومصر، رسالة تدعو الى خفض التوتر وتؤكد انّ بلادها التي تعمل في إطار السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مستعدة للقيام بأي مبادرة تؤدي الى هذا الهدف.

وكانت بيربوك قد زارت لبنان مرتين، الأولى في 20 تشرين الاول و10 كانون الثاني االماضيين.

الى ذلك قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، امس، انّ «خطر نشوب نزاع يشمل «حزب الله» أمر حقيقي ومن شأنه أن يؤثر بشكل خطير على المنطقة وخارجها». وأشار الى أن «يوم أمس ( أمس الاول) كان واحداً من أكثر الأيام دموية منذ تشرين الاول، فقد أفادت التقارير عن مقتل 100 فلسطيني على الأقل».