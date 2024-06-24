معلومات متضاربة عن إخلاء الجبهة الشعبيّة مواقعها في الناعمة

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بعض ما جاء في مقال هيام عيد في الديار:

في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة الإعتداءات التهديدات "الإسرائيلية" لأكثر من منطقة في الجنوب والبقاع، وتتصاعد التهديدات بالحرب الشاملة، سُجلت في الأسابيع الماضية تطورات ميدانية على مستوى اتخاذ الجيش إجراءاتٍ ميدانية في ساحل الشوف، حيث تسلم مواقع "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" في الناعمة، وفق خطةٍ سابقة وفي إطار تنفيذ مقررات "الحوار الوطني" وعبر التنسيق بين الجيش والجبهة.

وفي هذا المجال، تقول النائبة "التغييرية" الدكتورة نجاة صليبا لـ"الديار" أن "تواجد الجبهة الشعبية، يعود إلى العام 1976، زمن تهجير بلدة الدامور مع بداية الحرب الأهلية، ومسلحوها يتمركزون بين بلدتي الدامور والناعمة، ما يسبِّب القلق لأهالي المنطقة، لا سيما في ظل وجود خطر الحرب اليوم مع إسرائيل"، مشيرةً إلى "مساعٍ قام بها الجيش اللبناني لحماية أهالي الدامور من خلال تطويق النفق الذي يتواجد فيه المسلحون الفلسطينيون".

وعن خطة إخلاء هذه المواقع التي ستنفذ على مراحل، تعتبر أن "المعلومات متضاربة حول هذا الإنسحاب، فمنها من يتحدث عن مغادرة المسلحين الفلسطينيين هذا النفق، في حين تتحدث معلومات أخرى أنهم لا يزالون في موقعهم، إلاّ أنهم يعمدون لفتح طريق للمواطنين الذين يملكون عقارات قرب الموقع، وليس هناك أي معلومات دقيقة حول هذا الوجود الفلسطيني، لكن ما أعرفه أن مخابرات الجيش يتابعون عن كثب ملف هذا النفق، ويتواصلون مع المعنيين لتطويق هذا النفق وعدم استعماله في العمليات العسكرية الجارية".