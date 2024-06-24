عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 حزيران 2024

A + A -

الأخبار: ماذا أعدّت المقاومة للعدو؟

اهتمام فاتيكاني متزايد بلبنان: رسائل للمسيحيين بلا خارطة طريق

أميركا تريد فرض «ستارلينك» بالقوة

أميركا - إسرائيل: رهان «ترشيد» الحرب

الديار: تقارير مُخابراتية مدسوسة لتشريع استهداف مطار بيروت...وحميّة يدعو السفراء لجولة

الضغوط على حزب الله وحماس تبلغ مُستويات قصوى... والردّ: لا رضوخ!

غالانت في واشنطن لحسم ملف شحنات الأسلحة ومصير جبهة لبنان



النهار: اشتعال حرب التهويل بـ"بنوك الأهداف" الحيوية



الجمهورية: مسعى فاتيكاني لمساعدة لبنان

أسابيع الحرب أو التسوية

البناء: نتنياهو يربط مستقبل الحرب في غزة وعلى لبنان بالأسلحة عشيّة زيارة واشنطن/ تحالفات المعارضة في الكيان: الإضراب المفتوح في 7 تموز حتى إسقاط الحكومة/ «القوات» بدأت الحملة و«التلغراف» أكملتها: المطار تحت سيطرة حزب الله.. وحميّة يرد

اللواء: إستنفار لبناني للتصدي للحملة المشبوهة ضد مطار بيروت

الموفد البابوي في بيروت بمهمة سياسية - كهنوتية.. وتبدُّل في تكتيك المقاومة بإستهداف المواقع

l'orient le jour: La guerre approche ? Le Hezbollah se prépare, ses alliés de « l'axe de la résistance » aussi

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الاوسط السعودية: مقتل 6 شرطيين وكاهن في هجمات على كنيستين وكنيس في القوقاز الروسي

فتح تحقيق جنائي في «أفعال إرهابية»



الأنباء الكويتية: صيف مزدحم من دون إسقاط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب و«عين ساهرة» أمنياً

بارولين لدعم صمود الجنوبيين وانتخاب رئيس ومساعٍ عربية للتهدئة



الوطن السورية: لا صحة لانعقاد لقاءات أمنية وعسكرية سورية – تركية في «حميميم» … موقف دمشق معلن تجاه ملف «التقارب» وأنقرة ردها غائب…