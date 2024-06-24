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عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 حزيران 2024

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الأخبار: ماذا أعدّت المقاومة للعدو؟

اهتمام فاتيكاني متزايد بلبنان: رسائل للمسيحيين بلا خارطة طريق
أميركا تريد فرض «ستارلينك» بالقوة
أميركا - إسرائيل: رهان «ترشيد» الحرب

 

 

 

الديار: تقارير مُخابراتية مدسوسة لتشريع استهداف مطار بيروت...وحميّة يدعو السفراء لجولة
الضغوط على حزب الله وحماس تبلغ مُستويات قصوى... والردّ: لا رضوخ!
غالانت في واشنطن لحسم ملف شحنات الأسلحة ومصير جبهة لبنان

 

 

 


النهار: اشتعال حرب التهويل بـ"بنوك الأهداف" الحيوية

 

 

 


الجمهورية: مسعى فاتيكاني لمساعدة لبنان
أسابيع الحرب أو التسوية

 

 

 

البناء: نتنياهو يربط مستقبل الحرب في غزة وعلى لبنان بالأسلحة عشيّة زيارة واشنطن/ تحالفات المعارضة في الكيان: الإضراب المفتوح في 7 تموز حتى إسقاط الحكومة/ «القوات» بدأت الحملة و«التلغراف» أكملتها: المطار تحت سيطرة حزب الله.. وحميّة يرد

 

 

 

اللواء: إستنفار لبناني للتصدي للحملة المشبوهة ضد مطار بيروت
الموفد البابوي في بيروت بمهمة سياسية - كهنوتية.. وتبدُّل في تكتيك المقاومة بإستهداف المواقع

 

 

 

 

l'orient le jour: La guerre approche ? Le Hezbollah se prépare, ses alliés de « l'axe de la résistance » aussi

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الاوسط السعودية: مقتل 6 شرطيين وكاهن في هجمات على كنيستين وكنيس في القوقاز الروسي
فتح تحقيق جنائي في «أفعال إرهابية»

 

 


الأنباء الكويتية: صيف مزدحم من دون إسقاط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب و«عين ساهرة» أمنياً
بارولين لدعم صمود الجنوبيين وانتخاب رئيس ومساعٍ عربية للتهدئة

 

 


الوطن السورية: لا صحة لانعقاد لقاءات أمنية وعسكرية سورية – تركية في «حميميم» … موقف دمشق معلن تجاه ملف «التقارب» وأنقرة ردها غائب…

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