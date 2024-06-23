سعود: " بس تقرر تلعب بالنار، النار حتاكلها.."

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كتب الصحافي والمحلل السياسي غسان سعود عبر صفحته ما يلي :" لا مقال ولا نفي المقال ولا غيره بهددوا او بيحموا المطار. مطارنا امن لان اسرائيل بنعرف انه ضرب مطار بيروت يعني ضرب فوري مضاد لمطارات حيفا وتل بيب.. بس اسرائيل بدها تضرب المطار يعني بدها حرب اوسع واشمل، وهيدا قرار وجودي بالنسبة لها ما بقدمه وباخره مقال من هنا او هناك.. المهم نوثق بقدرتنا الردعية.. نعرف ليه اسرائيل ما تسترجي تقصف المطار، ونرجع نعمل اللازم مع لبنانيبن خونة وزبالة عم بحرضوا ليل نهار ع تدمير وطنهم لان معمي ع قلبهم بالعمولة والحقد والكراهية.. اسرئيل مردوعة، وبس تقرر تلعب بالنار، النار حتاكلها.."