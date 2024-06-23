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على غرار ما قام به وزير الخارجية آنذاك جبران باسيل..

23
JUNE
2024
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على غرار ما قام به وزير الخارجية آنذاك جبران باسيل، يوم اصطحب السفراء والإعلام في جولة على نقاط زعم بنيامين نتنياهو من على منبر الامم المتحدة ان حزب الله يستخدمها لتخزين السلاح، سارع وزير الاشغال علي حمية اليوم الى عقد مؤتمر صحافي على ارض مطار بيروت الدولي، بعد المقال المنشور في التلغراف البريطانية، والذي أتى غداة نشر حزب الله صوراً جديداً لمناطق حساسة في الداخل الاسرائيلي، موجهاً دعوة الى الاعلاميين للقيام بجولة صباح الغد على مرافق المطار.


غير ان الجولة على اهميتها، لناحية تثبيت نفي المزاعم الاسرائيلية، لن تلغي التهديد، لا بل اكثر من ذلك، لن تلغي نوايا توسيع دائرة العدوان على لبنان، التي لم ينجح موفد الرئيس الاميركي آموس هوكستين حتى اللحظة على ما يبدو في لجمها.


وفي الانتظار، الساحة المحلية مشرَّعة الابواب على الفراغ، في وقت وصل الى بيروت بعد ظهر اليوم أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين الذي يزور لبنان للمرة الأولى في زيارة تستمر أياما عدة. وفور وصوله، لفت بارولين الى القلق الكبير من الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على الفقراء، والأزمة السياسية والمؤسساتية وأساسها مشكلة انتخاب الرئيس، قائلاً: سوف نحاول قدر الإمكان المساعدة والمضي قدمًا في هذا الاتجاه، لكننا قد لا ننجح، إلا أنني آمل على الأقل أن أساعد بطريقة ما، ختم امين سر حاضرة الفاتيكان.

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