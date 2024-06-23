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حمية ردًا على اتهامات صحيفة "التلغراف": المقال الذي أصدرته سخيف ونحن في صدد رفع دعوى قضائية بحقها

23
JUNE
2024
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اعتبر وزير الأشغال العامة علي حمية أنّ المقال الذي أصدرته الصحيفة البريطانية "التلغراف" "سخيف".

ودعا، في مؤتمر صحافيّ، الصحيفة إلى مراجعة department of transport البريطانية والتي زارت مطار بيروت سابقًا.

وقال: "إنّها الجهة المعنية الأساس بملفات النقل في المطار."

وشدّد على أنّ المعني الأوّل في فتح صناديق للشحن هو الجمارك، الجهاز الرسميّ "والذي يجب أن يكون مصدر هذه الصحيفة".

ولفت إلى أنّ "الجمارك" تمثل الدولة في حماية مطار رفيق الحريري ولا يمكن التشكيك فيها.

وأعلن أنّه تواصل مع نائب رئيس اتحاد النقل الجويّ الذي قال إنّ خبر التلغراف عار عن الصحة ونفى نفيًا قاطعًا ما ورد في البيان.

وتساءل حمية: "هل من المعقول أن تغيّر جريدة تحترم نفسها مصادرها في ظرف ساعة؟"

ودعا وسائل الإعلام والسفراء، غدا، إلى التجمع في صالون الشرف عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا والتجوال على كل مرافق المطار، "لأنّوا ما عنّا شي مخبّا".

وقال: "نحن في صدد رفع دعوى قضائية بحق الصحيفة وسنعلن عن تفاصيلها لاحقًا."

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