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اتحاد النقل الجوي: خبر جود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت مجرد أضاليل وأكاذيب

23
JUNE
2024
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أعلن اتحاد النقل الجوي في لبنان UTA أنه اطلع من صحيفة "التلغراف" بخبر جود اسلحة وصواريخ في مطار بيروت من دون تقديم أي دليل أو برهان.

واعتبر في بيان، أنها مجرد أضاليل وأكاذيب هدفها تعريض مطار بيروت والعاملين فيه، مشيرا الى أنهم كلهم مدنيون، والعابرين منه واليه وكلهم مدنيون، للخطر. 

وحمّل هذه الوسيلة الاعلامية ومن ينقل عنها ويروج أضاليلها كامل المسؤولية عن سلامته. وقال: "نحن العاملين بمطار بيروت بكامل منشآته، بمحطة الركاب مغادرة ووصول وساحة الطائرات والصيانة والشحن الجوي المدني. 

ودعا الاتحاد وسائل الاعلام كافة لبنانية وعربية واجنبية الى الحضور الى مطار بيروت مع طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم، معتبرا أن "غير ذلك نعتبر ان ما تروج له وسائل اعلام مشبوهة تحريض على قتلنا".

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