"تيلغراف" البريطانية تزعم أن "الحزب" يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت!

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يخزن حزب الله كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية في مطار بيروت المدنيّ الرئيسيّ، حسب ما أفاد به المبلغون عن المخالفات في المطار، لصحيفة "تيليغراف" البريطانية.



وقالت "تيليغراف": "يُزعم أن هذه المخازن تحتوي على صواريخ فلق غير الموجهة المصنوعة في إيران، وصواريخ فاتح-110 قصيرة المدى، وصواريخ باليستية متنقلة على الطرق وصواريخ M-600 بمدى يتراوح بين 150 إلى 200 ميل."



وأوضحت وجود صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز AT-14 كورنيت، وكميات هائلة من صواريخ بركان الباليستية قصيرة المدى ومتفجرات RDX، وهي مسحوق أبيض سام يعرف أيضاً باسم السيكلونيت أو الهكسا.



ولفتت إلى أنّ الكشف عن هذه المعلومات ستثير مخاوف من أن يصبح مطار رفيق الحريري، الذي يبعد أربعة أميال فقط عن وسط المدينة، هدفاً عسكرياً رئيسياً.