الراعي: الشغور الرئاسي بمثابة اغتيال سياسي

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أكد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أنّ "رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول المطالبة بتطبيق القرارات الدولية".

وأضاف: "لطالما حذّرنا من استمرار الشغور في الرئاسة الاولى وبمثابة اغتيال سياسي للنظام التوافقي".

كما تابع: "ثمة شغور آخر في الكلية الحربية اذ لن يكون للسنة الثانية تلاميذ في هذه الكلية ومن يحمي حقوق المقبولين من المرشحين؟".

وقال الراعي: "دعوتنا دائما الى الشباب للانتساب الى الدولة ولكن كيف ندعو الشباب للانضمام وهي تقفلها بوجههم؟".

وأردف: "نناشد لفتح الكلية الحربية لكي لا يكون هناك شغورا اعظم من سدة رئاسة الجمهورية".