ماذا في جديد الإمتحانات الرسمية؟

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وقّع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي التوصيف الجديد لمواد الامتحانات الرسمية، بناء على اقتراح المركز التربوي للبحوث والإنماء.

وكلّف الحلبي رئيسة المركز هيام إسحق والمدير العام للتربية عماد الأشقر نشره على الموقع الرسمي للمركز التربوي والوزارة، ودعا المرشحين والأساتذة إلى الاطلاع على تفاصيل كل مادة ،للإفادة من التسهيلات التي يتيحها هذا التوصيف في الامتحانات الرسمية.

ونشر المركز التربوي للبحوث على صفحته: "crdp.org" التوصيف الجديد لافتاً إلى أنه "لا تعديل في قوالب مواد الفلسفة واللغة العربية واللغة الإنكليزية".



