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السفير غملوش دعا الى إبعاد شبح الحرب عن لبنان: تصريح غوتيريش يؤكد مخاوفه من انزلاق نحو حرب اقليمية

23
JUNE
2024
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دعا السفير العالمي للسلام حسين غملوش في بيان، دول العالم وخصوصا الامم المتحدة والجهات الدولية الاخرى، الى "العمل بشكل جدي لابعاد شبح الحرب عن لبنان، لان تداعياتها ستكون كارثية عليه وعلى دول المنطقة". وقال: "الا يكفي هذا البلد ما تحمله من ازمات عن دول العالم، بدءا من النزوح السوري مرورا بموضوع اللاجئين الفلسطينيين وصولا الى اوضاعه الاقتصادية المزرية".

وقال: "تشكل الدبلوماسية الخطوة الاولى من اجل الوصول الى السلام المستدام، وبالتالي الى التنمية الاقتصادية والازدهار، وهي الامل الوحيد لتحقيق العدالة، بينما تستنزف الصراعات المستمرة الموارد وتعطل النمو، وتعرقل بناء مجتمعات متسامحة ومتفاهمة".


ولفت غملوش الى ان تحذير الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش من "غزة ثانية" في لبنان، وتأكيده أن العالم يجب أن يقول بصوت عال وواضح إن التهدئة الفورية في غزة ليست ممكنة فحسب بل إنها ضرورية، "يدلان على مخاوف جدية لديه من تفلت الامور وانزلاقها الى حرب اقليمية"، ذكر ب "معاناة الشعب اللبناني على مر العقود وتعرضه لاحتلالات واضطهادات مستمرة لا يمكن ان يتحملها اي شعب، ورغم ذلك ما زال القلب النابض في هذا الشرق الذي يغلي بالازمات".

وختم غملوش:"إن السعي لتحقيق السلام يتطلب شجاعة كبيرة وارادة حقيقية في عالم مضطرب، حيث اصبح وقف الحروب ضرورة ملحة اكثر من اي وقت مضى، خصوصا في هذا الشرق الذي يستحق ان يعرف معنى السلام الحقيقي، بعدما شهد تاريخا طويلا من الصراعات، وبدلا من ان نحلم بمستقبل مشرق فلنعمل معا لتحقيق هذا الحلم".

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