living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمن العام يتشدد... الإجراءات ستطبق و"إلاّ "

23
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: إبتسام شديد-

بدل ان يجد ملف النازحين السوريين متنفسا وحلولا لأزمة طال أمدها تتراكم الإشكاليات مع الوقت وينتقل ملف النزوح من معضلة الى أخرى والسبب تجاهل المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين المطالب الرسمية وانحياز المنظمات الدولية الفاضح لقضية النزوح على حساب الدولة اللبنانية تفاديا لانتقال النازحين الى أوروبا ، فالأزمة لم تعد مخفية وتشهد الاجتماعات بين الممثلين الدوليين والجانب اللبناني توترات كثيرة تصل الى حد التلويح بالمقاطعة وآخر الأزمات حصل في الإجتماع الحكومي بحضور مدير الأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري الذي شهد نقاشات ساخنة بين الطرفين على خلفية امتناع المفوضية عن تسليم الأمن العام الداتا كاملة حيث كان يفترض ان يتسلمها لبنان في شهر أيار.

 

حاليا يتركز الطلب اللبناني من المفوضية على الداتا الكاملة لأنها تسمح بتصنيف النازحين والحصول على معلومات وافرة عن تاريخ دخولهم الى لبنان لكن الطلب اللبناني لم يتحقق وتستمر المفوضية بالهروب والمماطلة.

 

تؤكد مصادر سياسية ان الشكوى اللبنانية متعددة فلبنان لم يعد يحتمل عدد النازحين على أراضيه فهناك أكثر من مليونين ونصف المليون سوري وفق الاحصاءات التقريبية هي نسبة كبيرة مقارنة مع عدد سكان لبنان عدا ان الخطورة تكمن في الأعباء الإجتماعية والاقتصادية والمخالفات والجرائم التي يرتكبها بعض النازحين من جهة الإشكالية الثانية والأهم تتعلق بعدم تعاون المفوضية فالداتا التي تسلمها الأمن العام ينقصها تاريخ دخول النازحين الى لبنان.

 

تؤكد المعلومات ان الأمن العام لن يتراجع وباشر بإجراءات خاصة لتسجيل النازحين ويتوقع ان يتم قريبا تفعيل مراكز لتعبئة المعلومات مما يتطلب الحضور الإلزامي للنازحين بالتوازي ايضا مع عمل خاص واحصاءات تقوم بها البلديات في كل المناطق.

 

عدم تجاوب الجهات الدولية دفع الأمن العام الى التلويح بالخطة ب مؤخرا ووفق مصادر سياسية فان الخطة ب تقوم على جهد خاص يقوم به لبنان لتكوين داتا خاصة له من دون الرجوع الى المفوضية ويأتي ذلك تنفيذا لاتفاقية موقعة مع المفوضية عام ٢٠٠٣ لتكوين الداتا.

 

الحصول على الداتا غير المنقوصة من دون الاتكال على المفوضية خطوة أساسية فمن هنا يمكن ان ينصرف الأمن العام لتطبيق القوانين فيتم فرز النازحين وترحيل المقيمين بصورة غير شرعية.

 

مع ذلك وعلى الرغم من الضغوط اللبنانية تؤكد المعلومات ان المفوضية مستمرة بالتعاطي السلبي، الأمر الذي سيطرح إشكالية كبيرة في الأسابيع القادمة بين لبنان والمفوضية لا أحد يعرف المدى الذي ستصل إليه الأمور خصوصا ان لبنان يعاني أزمات حادة على كافة المستويات ولا يحتمل اي خضة اضافية يتسبب بها ضغط ملف النزوح فمن يضمن مثلا في حال حصول عدوان إسرائيلي على لبنان من تفلت الملف ومن سيوقف تدفق النازحين وتسللهم في البحر الى الدول الأوروبية.

 

الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية كما تقول المصادر هي من دون شك ملحة وضرورية الا ان العقبات كثيرة ومتشعبة فمن يضمن ان يتوجه النازحون الى المراكز لتسجيل المعلومات ومن يضمن ان تتعاون المفوضية في هذا الإطار في المستقبل، فملف النزوح السوري يحتاج الى توافر عاملين أساسيين هما وجود قرار سياسي موحد أولا وتعاون دولي ثانيا.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   