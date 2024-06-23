سيناريو الحرب غير مكتمل لدى العدو... والمقاومة في غزة اعادت تنظيمها

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال مصدر سياسي لـ «الديار « امس ان قرع طبول الحرب الواسعة لا يستند الى سيناريو مكتمل، خصوصا ان العدو الاسرائيلي الذي رفع وتيرة تهديداته يواجه تعقيدات سياسية وعسكرية كبيرة، فهناك خلافات داخل المؤسسة العسكرية واخرى بين الجيش والحكومة، عدا عن الخلافات على المستوى السياسي.

واضاف ان هذه الحقيقة لا تعني استبعاد توسع الحرب على جبهة لبنان، خصوصا في ظل سياسة الهروب الى الامام الذي يتبعها نتنياهو الذي لم يتمكن من تحقيق اهدافه في حرب غزة رغم تدميرها والمجازر التي ارتكبها العدو.

المقاومة في غزة اعادت تنظيمها العسكري

واشار المصدر الى ان معلومات المقاومة الفلسطينية عن الوضع الميداني تؤكد زيف تصريحات وتقديرات قادة العدو بان معركة رفح شارفت على نهايتها.

وكشف عن ان قيادة حماس ابلغت مؤخرا قيادة حزب الله وقيادات في محور الممانعة ان المقاومة في غزة استطاعت اعادة بناء وتنظيم بنيتها العسكرية بالواقع الجديد في شمال ووسط القطاع، وانها تستخدم تكتيكا عسكريا ناجحا في معركة رفح بوجه هجمات جيش العدو.



وخلص المصدر الى القول انه لايمكن حسم التكهن بشان مصير او توسيع الحرب على جبهة لبنان نتيجة الزعر والهوس والجنون عند قادة العدو. لكنه اضاف ان اسرائيل تتهيب الدخول بحرب واسعة ضد لبنان لانها تعلم حجم مخاطر مغامرتها.