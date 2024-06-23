هل تناول هوكشتاين ملف الرئاسة؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على صعيد التحرك الخارجي، قال مصدر سياسي مطلع لـ»الديار « ان هذا التحرك يكاد يكون معدوما في الوقت الحاضر، كاشفا عن ان الموفد الاميركي اموس هوكشتاين في زيارته الاخيرة لم يتناول الملف الرئاسي، وهذا يعكس موقف واشنطن التي تضع على رأس جدول عملها حول الملف اللبناني موضوع الجنوب وسبل اطفاء النار على هذه الجبهة.

واضاف ان السفيرة الاميركية العائدة من بلادها لم تشر الى ان هناك جرعة او افكار جديدة لتحريك الملف الرئاسي، وان كانت تحدثت في احد اللقاءات عن اسلوب جديد للتعاطي مع هذا الملف.

واضاف المصدر ان تراجع عمل اللجنة الخماسية وصل الى حدود التجميد، لافتا الى ان التطورات الاخيرة ساهمت في تراجع وتلاشي دورها حاليا، بالاضافة الى تأثير الدور الاميركي الذي فرمل الادوار الاخرى.



