عناوين الصحف ليوم الأحد 23 حزيران 2023

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النهار: تصاعد مقلق وسريع لمؤشرات خطر الحرب

الديار: هوكشتاين لم يبلغ لبنان نتائج مهمة تخفيف التوتر... وسيناريو الحرب المفتوحة غير مكتمل

الملف الرئاسي في الحديقة الخلفية الى ما بعد الحرب... وهوية الرئيس مربوطة بتسوية المنطقة

قبرص تبلغ لبنان توضيحا رسميا... ووفد منتظر قريبا في بيروت



الأنباء الكويتية: مرجع حكومي سابق لـ «الأنباء»: اسم الحريري متقدم على آخرين للعودة إلى السرايا ضمن تسوية كاملة

أمين سر الفاتيكان في بيروت اليوم و«لقاء روحي» الثلاثاء وحاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» إلى شرق المتوسط



الوطن السورية: إبادة غزة تتواصل.. عشرات الشهداء في قصف لأحياء المدينة … التصعيد مستمر على جبهة لبنان وأميركا تعيد «إيزنهاور» إلى «الوطن»



الشرق الأوسط السعودية: معارك مستمرة في غزة غداةَ قصف خلّف 22 قتيلاً قرب مَقرّ للصليب الأحمر