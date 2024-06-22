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كل القوى السياسية في حال ترقب وانتظار الا حزبا واحدا

22
JUNE
2024
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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

كل القوى السياسية في حال ترقب وانتظار، الا حزبا واحدا.
اما حركة الحزب المذكور ورئيسِه، فلا تتخطى اطلاق المواقف الاعلامية، او اصدار البيانات على مدار الساعة، او الادلاء بالمقابلات الصحافية، التي تصب كلها في هدف واحد.
والهدف الواحد عند هذا الحزب هذه الايام، لا يبدو مثلا توحيد الموقف اللبناني لحماية الوطن من تمدد النيران المشتعلة في غزة والجنوب، ولا رص الصفوف المسيحية والوطنية، لتجاوز حالة الفراغ في سدة الرئاسة… فكيف بتحلل مؤسسات الدولة وترهل الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي وغير ذلك من العناوين الجامعة التي تستوجب عملا سياسيا جديا ومشتركا لمعالجتها.
فالهدف الواحد عند هذا الحزب اليوم، والذي يستوجب صب كل تلك الجهود، هو ايضا وايضا مهاجمة التيار الوطني الحر، بتكرار المعزوفة التي ملها اللبنانيون وسئمها المسيحيون.
فاليوم فقط، عدا المقابلات في وسائل الاعلام وشبكات التواصل، وعدا التسريبات المكشوفة المصدر هنا وهناك: مقابلة في صحيفة وبيان للدائرة الاعلامية، والاثنان يتضمنان هجوما لا مبررا ولا مفهوما ولا حتى مقبولا عند الرأي العام المسيحي والوطني، خصوصا في ظل الاخطار الوجودية التي نعيش، وسياسة مد اليد التي ينتهجها التيار، والتي جال بها رئيسه اخيرا على مختلف المرجعيات بدءا من بكركي.
فاليوم، اكثر من اي يوم مضى، ومع التسليم بتعدد الآراء ومشروعية الاختلاف السياسي، المطلوب افعال لا اقوال، وحدة لا تفرقة، تعاون لا تحريض، تقارب لا تخوين، منطق سياسي لا شعارات، ثوابت مسيحية ولبنانية لا مزايدات ولا حملات سياسية اظهر الماضي القريب ان نتيجتها الوحيدة كانت الفشل الذيع، فالجماعة “لا طلع فيهن ولا طلع بدن”… كما يتهكم بعض رواد مواقع التواصل على الشعار الانتخابي الشهير الذي اغرق لبنان ذات يوم من اقصاه الى اقصاه.
اما في العناوين الجدية، فقلق كبير بعد الاجواء المروَّجة حول سحب رعايا ومغادرة سفراء، فيما طبول توسيع الحرب لا تزال تُقرع، وخطرُها اذا لم تنجح المساعي لا يزال يكبُر، وهو يدق على كل الابواب

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