أهالي كفرجوز- النبطية ناشدوا المعنيين العمل لإعادة المياه للبلدة

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ناشد أهالي وسكان بلدة كفرجوز- النبطية نواب النبطية الثلاثة ورئيس بلدية النبطية، ومدير مصلحة مياه لبنان الجنوبي والعمل البلدي في “الحزب” وحركة “أمل”، “إعادة المياه للبلدة”، مشيرين ان “رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل وعد بمتابعة الموضوع وأبدى استعداده لتقديم ما يلزم لحله”.

وأشاروا في بيان إلى أن “بلدة كفرجوز التي تتبع عقاريا لمدينة النبطية، تعاني من انقطاع مياه الشفة منذ أسبوع، ما دفع الأهالي لشرائها بالصهاريج، وكلفة الصهريج الواحد سعة 20 برميلا مليون ليرة، مما يجعلهم يتكبدون خسائر إضافية، بعدما دفعوا رسم الاشتراك السنوي لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي عشرة ملايين ليرة وهم لا يحصلون على المياه بالحاجة الضرورية”.

وشكر الأهالي كحيل على دوره في إدارة الأمور في المنطقة ومنها سعيه لإعادة المياه إلى كفرجوز العطشى.