قوى الأمن: تدابير سير غدًا على الطريق بين محوّل رومية الجديد ومفرق مستشفى ضهر الباشق

A + A -

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "النّادي اللّبناني للسّيارات والسّياحة (ATCL) ينظّم اعتبارًا من السّاعة 8:00 ولغاية السّاعة 17:00 من يوم الأحد 23/06/2024، "سباق السّرعة الثّاني" في منطقة رومية، بحيث سيتمّ منع مرور السيّارات اعتبارًا من السّاعة 07:00 ولحين الانتهاء، على الطّريق الممتدّ صعودًا من "محوّل رومية الجديد" باتّجاه مفرق مستشفى ضهر الباشق".

وطلبت في بلاغ، من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، حفاظًا على سلامة المُشاركين في السّباق وتسهيلًا لحركة المرور".