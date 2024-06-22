قيادتا امل وحزب الله بالجنوب: لدعم اهالي الجنوب وقيام الدولة بواجبها كاملة

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عقدت قيادتا حزب الله وحركة امل في منطقة الجنوب اجتماعا مشتركا في مركز حزب الله في مدينة النبطية حضره عن حزب الله مسؤول منطقة جبل عامل الثانية الحاج علي ضعون وعن حركة امل المسؤول التنظيمي في اقليم الجنوب الدكتور نضال حطيط وعدد من القياديين في المنطقة، وتم البحث خلاله في ابرز التطورات على الساحة الجنوبية وخصوصا العدوان الاسرائيلي على المدن والقرى واثارها في حين توقفت القيادتان باجلال واكبار امام البطولات التي يسطرها المجاهدون في ساحات المواجهة دفاعا عن لبنان وشعبه،واكدت القيادتان في بيان، الالتزام في نصرة قضية فلسطين وشعبها وتحيي مقاومته الباسلة العظيمة التي ما زالت تقارع العدو الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية وتنزل بجيشه الخسائر وتذيقه مرارة الهزيمة وتمنعه من تحقيق اي من اهداف عدوانه في القضاء على المقاومة واستعادة اسراه، رغم مرور اكثر من ثمانية اشهر على جرائمه الهمجية والوحشية. وحيت ايضا الصمود الاسطوري لاهل غزة للناس الطيبين الشرفاء الذين يقدمون انفسهم واولادهم ونساءهم في هذه المعركة الكبرى محتسبين كل ذلك في سبيل الله صابرين ومرددين امام هول الجرائم حسبنا الله ونعم الوكيل.

وحول الجبهة في لبنان، توجهت القيادتان باسمى التبريكات باستشهاد القائد الحاج طالب سامي عبدالله (ابو طالب) واخوانه وكل الشهداء الذين ارتقوا في معركة الدعم والمساندة لغزة ودفاعا عن الجنوب واهله وحريته وسيادته، والتحية والتقدير ايضا للمقاومين الابطال الذين يقارعون العدو يوميا وعلى طول الجبهة ببسالة واقتدار قل نظيرهما والتحية موصولة للاهل الصامدين في قراهم والنازحين الذين سطروا ولا زالوا كل الدعم والمساندة والاحتضان للمقاومة ومجاهديها بصبر وما وهنوا ولا حزنوا وهم الاعلون ان شاء الله.

ودعت القيادتان الحكومة بكافة وزاراتها ومؤسساتها للتحرك ودعم اهالي الجنوب والقيام بواجبها كاملة للوقوف معهم وتقديم كل انواع المساعدة التي يحتاجونها صحية او اجتماعية او انمائية او اغاثية او اعمارية خصوصا للاهل في قرى المواجهة صامدين او نازحين، مشيدة هنا بالاحتضان الكبير لهؤلاء الطيبين والذي تجلى في كافة المدن والقرى التي حلوا فيها ضيوفا كراما مكرمين.