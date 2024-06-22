"فاجعة"... توقيف سوري لاقدامه على قتل ابنته وتعنيف اطفاله!!

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افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّةن بأن "بتاريخ 16/6/2024، أُدخِلَت إلى مستشفى في البقاع طفلة وتدعى: ن. ح. عمرها 6 سنوات جثة هامدة، جرّاء تعرّضها لضربة على رأسها".



واشارت الى ان "على الفور، باشرت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي استقصاءاتها وتحريّاتها المكثّفة، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت إلى أن والد الضحية -الذي توارى عن الأنظار بعد علمه بوفاة ابنته-، هو من قام بضربها. كذلك تبيّن إقدامه على ضرب وتعنيف ولداه البالغين من العمر4 و5سنوات، وإن آثار التعذيب ظاهرة عليهما بشكل واضح".

وأكدت أن "بناء عليه، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت هذه المفرزة وبأقل من 24 ساعة من تحديد مكان تواجده وألقت القبض عليه في سهل بلدة طاريا، ويدعى: م. ح. (من مواليد عام ١٩٩٩، سوري) بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".