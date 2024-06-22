اضراب لمستخدمي هذا المستشفى الحكومي...!

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اشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في بيان، الى انه "عَوْدٌ على بَدْء، ونتيجة اللامبالاة من قِبل المعنيين في الإدارة بمصير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي والآيل حتما إلى الإنهيار قريباً اذا استمر هذا الترهل الإداري الذي لم يسبق له مثيل، وفي ظل غياب الخطط التنفيذية الواضحة للنهوض بالمستشفى، والذي ينعكس بطبيعة الحال على أداء المستشفى الحكومي الأكبر في لبنان وحجم الخدمة التي يُقدمها وعلى مستقبل العاملين فيه بطبيعة الحال والذين أصبحوا يتسولُّون رواتبهم رغم إلتزامهم بدوام عمل كامل على مدار الـ ٢٤ ساعة".