اميركا اكدت لإسرائيل أنها مستعدة لتقديم الدعم الكامل في حال اندلاع حرب شاملة مع لبنان!

A + A -

افادت قناة "سي إن إن"، بأن "الولايات المتحدة تؤكد لإسرائيل أنها مستعدة لتقديم الدعم الكامل في حال اندلاع حرب شاملة مع "حزب الله".

واشارت الى ان "مسؤولين أميركيين طمأنوا وفدا من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا واشنطن هذا الأسبوع بأنه إذا اندلعت حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، فإن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن مستعدة تماما لدعم حليفتها". واشارت الى ان "مسؤولين أميركيين طمأنوا وفدا من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا واشنطن هذا الأسبوع بأنه إذا اندلعت حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، فإن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن مستعدة تماما لدعم حليفتها".

واوضحت المصادر للقناة، أنه "تمت مناقشة عدة ملفات منها الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل وكذلك التوترات مع إيران ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الاسرى في القطاع".

وجاءت هذه التأكيدات الشخصية في الوقت الذي أدت فيه زيادة الهجمات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى زيادة المخاوف بشأن احتمال اندلاع صراع شامل آخر في الشرق الأوسط. وكذلك بعدما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الولايات المتحدة بحجب الأسلحة والذخيرة عن بلاده، مما أثار توترا بين المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين.

وشارك كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، في سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي إدارة بايدن مثل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومنسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض بريت ماكغورك في واشنطن هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق، أكّد وزير الخارجيّة الإسرائيليّة يسرائيل كاتس، أنّه "لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لـ"حزب الله" بمواصلة مهاجمة أراضيها ومواطنيها، وأنّنا سنتّخذ القرارات اللّازمة قريبًا".

وشدّد في تصريح، على أنّه "يجب على العالم الحرّ أن يقف من دون قيد أو شرط إلى جانب إسرائيل، في حربها ضدّ محور الشّرّ بقيادة إيران والإسلام المتطرّف"، مشيرًا إلى أنّ "حربنا هي حربكم أيضًا، وتهديد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله لقبرص هو مجرّد البداية".