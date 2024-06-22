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اميركا اكدت لإسرائيل أنها مستعدة لتقديم الدعم الكامل في حال اندلاع حرب شاملة مع لبنان!

22
JUNE
2024
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افادت قناة "سي إن إن"، بأن "الولايات المتحدة تؤكد لإسرائيل أنها مستعدة لتقديم الدعم الكامل في حال اندلاع حرب شاملة مع "حزب الله".

واوضحت المصادر للقناة، أنه "تمت مناقشة عدة ملفات منها الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل وكذلك التوترات مع إيران ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الاسرى في القطاع".

وجاءت هذه التأكيدات الشخصية في الوقت الذي أدت فيه زيادة الهجمات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى زيادة المخاوف بشأن احتمال اندلاع صراع شامل آخر في الشرق الأوسط. وكذلك بعدما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الولايات المتحدة بحجب الأسلحة والذخيرة عن بلاده، مما أثار توترا بين المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين.

 

وفي وقت سابق، أكّد وزير الخارجيّة الإسرائيليّة يسرائيل كاتس، أنّه "لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لـ"حزب الله" بمواصلة مهاجمة أراضيها ومواطنيها، وأنّنا سنتّخذ القرارات اللّازمة قريبًا".

وشدّد في تصريح، على أنّه "يجب على العالم الحرّ أن يقف من دون قيد أو شرط إلى جانب إسرائيل، في حربها ضدّ محور الشّرّ بقيادة إيران والإسلام المتطرّف"، مشيرًا إلى أنّ "حربنا هي حربكم أيضًا، وتهديد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله لقبرص هو مجرّد البداية".

 
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