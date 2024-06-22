هل ترتفع الحرارة من جديد؟... اليكم طقس اليام المقبلة

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يخف تدريجيا تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وذلك بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز حاليا جنوب غرب تركيا. الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: – قليل الغيوم الى غائم جزئيًا. – انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل. – تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال وجنوب البلاد. – ضباب على المرتفعات المتوسطة. الأحد: – غائم جزئيًا. – انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في الداخل. – يتحول بعد الظهر الى غائم. – ضباب كثيف على المرتفعات. – تساقط الرذاذ خاصة على المرتفعات الشمالية. – رياح ناشطة أحياناً. الإثنين: – غائم جزئياً مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة. – ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية. – رياح ناشطة أحياناً. – تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية خلال ساعات الصباح الأولى. الثلاثاء: – قليل الغيوم. – ضباب محلي على المرتفعات. – ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة. – رياح ناشطة أحياناً.





