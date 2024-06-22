بشرى سارة من وزير البيئة: انجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع

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كتب وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على منصة "اكس":

انجاز المرحلة الأولى من مشروع محطة تسبيخ النفايات العضوية في بلدة القرعون في البقاع الغربي بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال مشروع "دوّر" حيث سيتم إدارة وتشغيل المحطة عند نهاية الأعمال في خريف ٢٠٢٤ من قبل بلدية القرعون. وهذه المحطة النموذجية تندرج ضمن توجهات الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي وضعتها وزارة البيئة والتي تهدف الى تمكين البلديات والمجتمع المحلي من إدارة النفايات الصلبة في مناطقهم ووضع الاسس العملية للاقتصاد الدائري عبر تحويل النفايات العضوية إلى سباخ عضوي يستخدم في الزراعة. وتشمل الخطة على المستوى المحلي تعزيز فرز النفايات، الجمع الانتقائي، التوعية وتغيير السلوك الاجتماعي بتعاون بين الوزارة، البلدية، المنظمات الدولية والهيئات الاهلية.