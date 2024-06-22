living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مهمة هوكشتاين لم تنته

22
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية: ما من شك أن ليس في استطاعة أحد أن يتنبّأ بمجريات الميدان العسكري مع تصاعد عمليات «حزب الله» والاعتداءات الاسرائيلية، ولكن هذه المجريات وبرغم التصعيد والتهديدات، لا تجاري النظريات المتشائمة، وتؤكد ذلك العمليات الحربية المتواصلة من كلا الجانبين التي ما زالت مضبوطة بوتيرة تعلو وتهبط، تحت سقف «قواعد اشتباك» او «توازن الردع»، وضمن حدود معيّنة لم يتجاوزها طَرفا الصراع على مدى تسعة أشهر من المواجهات برغم الضراوة التي تَتسِم فيها بين حين وآخر.

 

وما من شك أيضاً أنّ صوت التهديدات في هذه الفترة أعلى بكثير من صوت المواجهات في الميدان، وما يقترن معها من حراكات لاحتواء التصعيد، الا انّ هذه التهديدات لم ترقَ حتى الآن الى الترجمة الميدانية لها بعمل عسكري واسع.

 

ومردّ ذلك، كما يقول ناشطون على خط مساعي التهدئة والتبريد، الى «الكارت الاحمر» الذي ترفعه واشنطن في وجه الحرب، والمستوى العالي من جدية الحراك الذي تقوده لمنع اشتعالها، وكذلك الى محاذرة طرفي الميدان العسكري تجاوزه وتوسيع دائرة الصراع الى حرب يدركان أثمانها وأكلافها الباهظة إن خرجت عن السيطرة.

 

واذا كانت واشنطن قد أرسلت إشارات مباشرة وغير مباشرة حول جدية التهديدات الاسرائيلية، الا انها في الوقت نفسه، وفق ما استخلصته «الجمهورية» من مُطّلعين على حركة الديبلوماسية الاميركية، أبلغت الى جميع الاطراف بما يفيد بأنّها لن تسمح بانزلاق جبهة لبنان إلى حرب تداعياتها شاملة بمخاطرها وأكلافها، وهو ما دفع الادارة الاميركية الى التحذير المباشر والصريح عبر البيت الابيض ووزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون من أنّ نتائجها ستكون وخيمة على جميع أطراف الحرب.

 

وبحسب معلومات هؤلاء المطلعين فإنّ واشنطن في حراكها تجاوزت التهديدات، وقطعت شوطا ايجابيا في ضبط الجبهة الجنوبية تحت سقف ما تعتبرها فرصة ما تزال قائمة لبلوغ حل سياسي يَلي انتهاء الحرب في غزة.

 

وضمن هذا السياق، تندرج لقاءات وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن مع مسؤولين اسرائيليين، وكذلك مهمة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين التي لم تنته، وفق ما تفيد تقارير اميركية بأنه يواصل مَسعاه لاحتواء التصعيد على جبهة لبنان، وخصوصاً مع الجانب الاسرائيلي، حيث انّ الصورة واضحة للاميركيين من الجانب اللبناني، وهوكشتاين سمع في بيروت ما سبق له ان سمعه في محطات سابقة، وما جرى التأكيد عليه في الرد اللبناني الرسمي على الورقة الفرنسية لناحية انّ لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها.

 

وبتعبير أوضح انّ «حزب الله» برغم عنف المواجهات لا يسعى الى الحرب الواسعة، وأمينه العام السيد حسن نصرالله قال بوضوح في وجه ما يُطلق من تهديدات بأن «حزب الله» لا يريد الحرب الشاملة، ولكن إن فرضت هذه الحرب، فسيخوضها الحزب بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف».

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   