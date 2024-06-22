أسرار الصحف ليوم السبت 22 حزيران 2024

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البناء

قال دبلوماسي يوناني في بلد عربي معني بالمفاوضات حول الحرب في المنطقة ان حكومته تقوم باعادة تقييم خطط للتعاون العسكري المشترك مع جيش الاحتلال وفحص امكانية ان تكون اطارا يسمح لجيش الاحتلال باستخدام تسهيلات جغرافية يونانية في القواعد والموانئ والمطارات في حال شن حرب اسرائيلية في المنطقة وفي حال وجود هذه التسهيلات فان الحكومة اليونانية تعتزم تعليق هذه البنود وابلاغ حكومة الكيان بذلك ولو اقتضى الأمر تعديل الاتفاقيات او تعليق العمل بها حتى نهاية الحرب خصوصا ان تحذير حزب الله لقبرص شكل جرس إنذار للعديد من الدول التي قتيم اتفاقيات تعاون عسكري مع كيان الاحتلال وتخشى من التورط بحال حرب تترتب عليها تبعات تهدد أمنها بينما الشعوب الأوروبية تنتفض احتجاجا على ما تنسبه لجيش الاحتلال من جرائم.

قرأت مصادر دبلوماسية في كلام رئيس حكومة الاحتلال عن ربط حسم معركة رفح والردع بوجه حزب الله بالحصول على الأسلحة التي يريدها من واشنطن حركة مزدوجة الأهداف فهي ضغط سياسي على ادارة الرئيس جو بايدن تسبق زيارة نتنياهو الى اميركا وكلمته أمام اكلونغرس التي يبدو أنها ستركز على أمر الدعم الأميركي بلا شروط ماليا وتسليحيا من جهة وبالتوازي فإن نتنياهو يعلق على مشجب التسليح تأجيل الخطوات العملية على جبهة لبنان وقالت هذا يعني ان الحديث عن عملية عسكرية قريبة لجيش الاحتلال في لبنان تتراجع احتمالاته بعد كلام نتنياهو.

اللواء

تفكر بعض المصارف الكبرى بفتح باب القروض بشروط صعبة، وبالعملات الصعبة، وعلى نطاق محدود، مع بداية الخريف المقبل.

التزم مسؤول كبير سابق الصمت إزاء تدهور الخلافات بين نسيبه الحزبي، وشخصيات نيابية كانت محسوبة عليه وخرجت..

أدَّى الصدام بين بنيامين نتنياهو وآموس هوكشتاين إلى إلغاء الشق الثاني من مهمته بين لبنان وإسرائيل!

الجمهورية

تحاول جهات تقصي جدول اللقاءات غير المعلنة لمسؤول روحي كبير نظرا لدوره الكبير والحساس.

وجهت دولة اقليمية رسالة الى دولة كبرى بأن تطور الحرب سيحتم عليها الانخراط فيها.

نائب جنوبي بعيد من الاصطفافات قال ان رئيس حزب سياسي يمتلك كتلة نيابية وانة لم يحسن استخدام اوراقه فخسر النقاط في الحركة السياسية القائمة راهنا.