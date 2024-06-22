عناوين الصحف ليوم السبت 22 حزيران 2024

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الأخبار:
ضباط العدو: صواريخ حزب الله لن تترك الكثير من حيفا
العدو نحو ترك رفح والتفرّغ للشمال: إسرائيل تستكشف «اليوم التالي»
اللواء:
غوتيريش لنتنياهو: العالم كلّه لن يسمح بتحويل لبنان إلى كارثة غزة
رفض عربي وأوروبي وفاتيكاني للتهديدات الإسرائيلية.. وموفد قبرصي إلى بيروت قريبا
البناء:
نتنياهو يربط النصر في غزة والردع في لبنان بتلبية طلباته من السلاح الأميركي/ هنية: محور المقاومة عمق استراتيجي من لبنان والعراق وسورية واليمن وإيران/ المقاومة منفتحة لكنها متمسكة بشروطها ومستندة إلى ربط تهدئة الجبهات بجبهتها
الجمهورية:
الحل السياسي يتقدم رغم التهديدات