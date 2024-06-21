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البطريرك الراعي: التّدهور الوطني العام يشكّل خطرًا كبيرًا على مستقبل شبابنا

21
JUNE
2024
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صرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الجمعة، "انّنا أبناء الرّجاء والقيامة، وقد مررنا في ظروف أصعب من تلك الّتي نعيشها اليوم، واضمحلّت وبقي لبنان".

وأردف، خلال رعايته حفل تخريج طلّاب جامعة سيدة اللويزة، "هذا اللبنان الغني بقدّيسيه لن يسقط، بل سيبقى ثابتًا بهمّة أبنائه".

ولفت الراعي إلى أنّ "التّدهور الوطني العام يشكّل خطرًا كبيرًا على مستقبل شبابنا، لكنّ قطاع التّعليم العالي لديه القدرة على لعب دور الدّفاع والتّحصين بقوّة الإرادة والعزم والثّقة".

وتوجّه إلى الخرّيجين قائلًا: "اليوم أنتم والوطن على مفترق أساسي ومفصليّ، قرارنا معكم نهائي وناجز، لبنانُنا هو لنا، لا مساومة على هويّته ولا على كيانه".

وأشار الراعي الى أن "دور الجامعات لا يقتصر على التّثقيف وبناء الأجيال، بل يتعدّاها إلى بناء قادة يشكّلون ضمانةً للمستقبل المنشود".

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