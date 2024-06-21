living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمدان: ويلي استحوا ماتوا

21
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرد العميد مصطفى مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:


متى تنتهي مسرحيات اللا سيادة واللا كرامة والهرولة لكسب ود الأميركان والإنكليز والفرنساوية؟؟؟؟؟؟
أيها السياديون المنافقون، مستعمرة قبرص كانت مقراً لقاعدتين مركزيتين أميركية وإنكليزية، استخدمهما سلاح الجو اليهودي عام ١٩٦٧ في الإغارة على المطارات المصرية.
كما كانت هذه الجزيرة المستعمرة من قبل الأميركان والانكليز، منطلقاً لكل عمليات الموساد اليهودي، في اغتيال القيادات الفلسطينية، سواء في لبنان أو على امتداد الأمة العربية، رغم المحاولة الوحيدة لاستقلال مستعمرة قبرص، عندما تولى المطران الحبيب ماكاريوس رفيق عبدالناصر منصب الرئاسة، إلا أن التآمر عليه من قبل الكارتيل الأميركي اليهودي، أسقط ماكاريوس وأتى بعده أقزام عملاء لهذا الكارتيل.


في يومنا هذا بدأت رياح التآمر على الكرامة الوطنية والسيادة اللبنانية، في ٨ نيسان ٢٠٢٤ بمناسبة زيارة رئيس قبرص للبنان، للتشكي من قوارب اللاجئين السوريين، والتحريض على المواطنين في قبرص التركية على أنهم دواعش، وأذلوا اللبنانيين بإغرائهم بمليار دولار لمنع هذه القوارب، والأخطر من كل ذلك بأننا نؤكد المؤكد لمن لا يريد أن يعلم، وأصدر بيانات التزلف للمعلم المستعمر الأميركي في قبرص، أن جيش قبرص هو فصيل من الجيش الاسرائيلي تدريباً، ونكاد نقول عملانياً، ولعل المناررات التي كشفت عنها مؤخراً معظمها تدريب على عمليات الإبرار على شواطئ لبنان.


أما الأمر الأخير في مسلسل السيطرة اليهودية الأميركانية، على مستعمرة قبرص، هي سرقتها للزاوية الجنوبية الغربية، من مياه الجمهورية اللبنانية ذات السيادة، بالتواطؤ مع الكيان اليهودي على أرض فلسطين، وما تختزن هذه المياه من ثروات استراتيجي سيادية.


ويلي استحوا ماتوا وكفوا عن بيانات الخنوع والتزحفط يا سياديي لبنان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   