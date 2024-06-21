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وزير الدفاع الأميركي السابق معلقاً على فيديو "الهدهد": تهديد وانذار واضح بأنهم يمكنهم مراقبتنا واستهدافنا

21
JUNE
2024
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عبّر وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر، عن مخاوفه من تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله وذلك يعد أن حذرت إسرائيل في وقت سابق من احتمال اقتراب الحرب بينها وبين حزب الله بأعقاب نشر الأخير مقطع فيديو احتوى لقطات جوية مصورة بطائرة مسيرة، أظهرت ما قال إنه لمواقع عسكرية ومبان حيوية إسرائيلية في حيفا.

وقال إسبر في مقابلة مع CNN: "أنا قلق جداً حيال ذلك حيث نشهد تصعيدا حقيقيا من الناحية الخطابية، وأن إرسال حزب الله الطائرات المسيرة على اسرائيل ومحيط مدينة حيفا، كان تهديداً وانذارً واضحاً بأنهم يمكنهم مراقبتنا، وعليه استهدافنا، من المهم وضع ذلك في عين الاعتبار خصوصا وأننا نعلم أن حزب الله صنع أكثر 150 ألف صاروخ وقذيفة، والذي يمكنه إحداث الضرر بكل اسرائيل تقريباً".

وأردف، "يجب أن نكون قلقين، وهذا القلق ليس جديداً علينا، فمنذ أن ابتدأ الصراع في غزة، وحزب الله يرمي الصواريخ والطائرات المسيّرة من الجانب الشمالي الإسرائيلي تقريباً كل يوم، وتسبب بقتل حفنة من الإسرائيليين، وتهجير أكثر من 60-80 ألف مواطن إسرائيلي من الشمال".

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